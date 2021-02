Najstarsza czarna dziura ponownie zaskakuje. Astronomowie zdziwieni

Ogromna czarna dziura

Najnowsze badania opisane na łamach "Science", wykazały, że obiekt znajdujący się w gwiazdozbiorze Łabędzia, około 6700 lat świetlnych od Ziemi , ma nieco inne właściwości. Czarna dziura jest nie tylko większa, niż początkowo przypuszczano, ale znajduje się też dalej od naszej planety (chociaż wciąż jest to jedna z najbliższych znanych czarnych dziur).

Cygnus X-1 znajduje się 7200 lat świetlnych od Ziemi, czyli około 9,5 biliona kilometrów od naszej planety. Obserwacje wykazały też, że czarna dziura posiada masę 21 razy większą od masy Słońca. Jest to największa znana czarna dziura o masie gwiazdowej w Drodze Mlecznej, na co zwraca uwagę James Miller-Jones z Curtin University i International Center for Radio Astronomy Research w Australii, który kierował badaniami.