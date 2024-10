Jedyna taka okazja w życiu. Oczy naukowców zwrócone w niebo

Astronomowie są przekonani, że w oddalonym o ok. 3 tys. lat świetlnych gwiazdozbiorze Corona Borealis w każdej chwili może dojść do wyjątkowo rzadkiego zjawiska. Mowa o rozbłyśnięciu T Coronae Borealis, która w zasadzie jest istniejącym już od dawna białym karłem, jednak na skutek eksplozji ma stać się o wiele jaśniejszy. Zdaniem ekspertów jasność będzie zbliżona do Gwiazdy Polarnej.