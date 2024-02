Jedna komenda i wybucha wojna. Pilot zdradza hasła lotników

Pilot przede wszystkim zwraca uwagę na konieczność bycia w ciągłej gotowości. Lotnicy nierzadko zasypiają w spodniach przeciwprzeciążeniowych , które pozwalają pilotom zachować przytomność podczas lotów. – W normalnych spodniach krew odpłynęła z mózgu – wyjaśnia Modrzewski. Spodnie są podłączane do instalacji samolotu, co zapewnia odpowiednie ciśnienie. Ich rolą jest uciskanie nóg i brzucha tak mocno, aby krew nie mogła odpłynąć do dolnych części ciała .

Kiedy lotników ze snu wybudzi alarm, ci mają maksymalnie 15 minut na to, by wzbić się w powietrze. Jak już znajdą się na niebie, kluczowe jest utrzymanie odpowiedniej komunikacji, aby rozumieć polecenia dowódcy.

"Widzę cel" w "slangu" pilotów to "Tally". Po usłyszeniu tego słowa, nawigator decyduje o kolejnych krokach pilota. To oczywiście nie jedyny komunikat, który może paść w rozmowie między pilotami a kontrolerami. – Kiedy walczymy i rzucam "Two is winchester", to wiadomo, że wystrzelałem się z amunicji – wyjaśnia Modrzewski. "Bingo" oznacza zaś, że samolot wraca na lotnisko, bo kończy mu się paliwo.