Japończycy walczą z niedźwiedziami. Użyją nowoczesnej technologii

W Japonii rośnie liczba ataków niedźwiedzi

Możliwe, że jeśli system zda egzamin w Shibetsu, zostanie wprowadzony w innych japońskich miejscowościach. Dość wspomnieć, że w 2019 r. odnotowano w tym kraju ok. 150 ataków niedźwiedzi na ludzi, co stanowi największy wzrost od dekady. Schwytano też wówczas ok. 6 tys. osobników, które spowodowały liczne incydenty o różnym nasileniu. Zdaniem ekspertów sytuacja może być spowodowana niedoborem żywności w naturalnym środowisku niedźwiedzi, co skłania je do zapuszczania się w dalsze rejony w celu poszukiwania pokarmu.