Jakie kolory ubrań najlepsze na upały? Odpowiedź może niektórych zaskoczyć

W 2019 r. zespół japońskich naukowców pod kierownictwem Toshiakiego Ichinose z Narodowego Instytutu Studiów nad Środowiskiem przeprowadził badania na temat kolorów ubrań, które są najodpowiedniejsze na upalne dni. Pomimo tego, że od publikacji badań minęło trochę czasu, ich wyniki wciąż pozostają aktualne. Co więcej, wiedza na ten temat może pomóc wielu z nas w przetrwaniu zbliżającej się nad Polskę fali upałów. Synoptycy IMGW zapowiadają, że w tym tygodniu temperatury sięgną nawet 33 stopni Celsjusza.

Fala upałów nad Polską - jakie kolory ubrań wybrać na gorące dni?

Japońscy naukowcy postanowili przeprowadzić eksperyment, aby dowiedzieć się, jakie kolory ubrań najlepiej sprawdzają się w ciepłe dni. W tym celu sięgnęli po manekiny oraz różnokolorową odzież, a dokładniej mówiąc po koszulki polo w 9 odmiennych barwach. Każdy z manekinów został ubrany w koszulkę o innym kolorze - czerwonym, żółtym, czarnym, białym, niebieskim, zielonym, szarym itp. Następnie manekiny zostały wystawione na zewnątrz, na działanie Słońca, kiedy temperatura sięgała 30 stopni Celsjusza.

Po ok. pięciu minutach badacze sprawdzili temperaturę powierzchni tkanin przy pomocy kamery termograficznej. Zauważyli, że pomiędzy najchłodniejszą i najcieplejszą koszulką jest aż 20 stopni różnicy. Badanie wykazało, że temperatura powierzchni białej koszulki polo wynosiła ok. 30 stopni Celsjusza, co odpowiada temperaturze powietrza podczas badania. Z kolei najwyższą temperaturę odnotowano w przypadku czarnej koszulki. Temperatura jej powierzchni wynosiła ponad 50 stopni Celsjusza.

Jakie kolory ubrań na upały?

Około 45 – 55 proc. promieniowania, jakie dociera do Ziemi to promieniowanie podczerwone (IR) niewidoczne dla oka. Eksperyment wykazał, że nie czerń, ale kolor ciemnozielony pochłania go najwięcej, bo aż 87 proc. Kolor czarny pochłonął 86 proc. docierającej do niego podczerwieni, podczas gdy biały okazał się najmniej absorbujący i pochłonął ok. 63 proc. promieniowania podczerwonego.