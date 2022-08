Jakie akcesoria do smartfona kupić? Bezpieczeństwo i wydajność

Obecnie chyba każdy posiada jakiegoś smartfona. Urządzenia te wkradły się do naszego życia niepostrzeżenie i zostały jego nieodłącznymi towarzyszami. Często zakup telefonu to dopiero początek, ponieważ na rynku jest wiele akcesoriów, które mogą poprawić jego bezpieczeństwo lub sprawić, że użytkownik nie będzie musiał gorączkowo szukać gniazda ładowania. Podpowiadamy, co warto kupić.

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.

Obecne smartfony są zaawansowane technicznie i często ich zakup wiąże się ze sporym wydatkiem. W zamian za to otrzymujemy sprzęt, który będzie nam służył przez długie lata, jeśli dokona się zakupu odpowiedniej konfiguracji. Z racji wysokich kosztów napraw warto odpowiednio zabezpieczyć telefon przed uszkodzeniem, bo każdemu prędzej czy później przydarzy się upadek. Z racji rozbudowanej funkcjonalności rozmiar i pojemność baterii muszą ustępować nowoczesnym aparatom z zaawansowaną optyką i innym dodatkom. Do tego wszystkiego telefon oczywiście musi być smukły i nie powinien zajmować zbyt wiele miejsca w kieszeni. To oznacza, że baterie wystarczają na coraz mniej czasu pracy.

Szkła i obudowy

Skoro wspomnieliśmy o bezpieczeństwie telefonu, to tutaj można skorzystać z dwóch rozwiązań. Choć na rynku królują wynalazki w stylu szkła Gorilla Glass od Corning, to każdy upadek ma tyle zmiennych, że czasami nawet najlepsza technologia może przegrać w starciu z uderzeniem pod pechowym kątem o twardą powierzchnię. Szkła hartowane są na rynku od lat, dzięki czemu ich ceny stały się bardzo przystępne. To najprostsza forma ochrony telefonu i zarazem najbardziej praktyczna, ponieważ nie zwiększa jego wymiarów. Proces hartowania polega na podgrzaniu szkła do ok. 630 stopni Celsjusza i oziębienia go sprężonym powietrzem. Wyróżnia się różne klasy twardości w stopniach od 1 do 10. Przy 1H szkło można zarysować paznokciem, ale przy 10H można je zarysować jedynie diamentem. Kupując takie zabezpieczenie, warto zwrócić uwagę, czy pokryje też krzywizny wyświetlacza. Obecnie do najpopularniejszych modeli oferowane są dedykowane szkła, które będą ściśle przylegały do smartfona.

Drugie mocne rozwiązanie to tzw. case. Jest to nic innego jak obudowa nakładana na telefon, która ma za zadanie chronić go przed skutkami upadków. Tu również znajdziecie dedykowane rozwiązania do najczęściej kupowanych modeli. Jak to działa? Zazwyczaj obudowa jest wykonana z tworzywa sztucznego i w narożnikach ma pozostawione miejsce po to, by drgania wywołane uderzeniem nie przeniosły się na telefon. Po stronie wyświetlacza ranty obudowy nieznacznie wystają, by również chronić go przed uderzeniami. Połączenie obudowy ze szkłem hartowanym to doskonały przepis na ochronę telefonu za kilka tysięcy złotych.

Pod napięciem

Druga paląca kwestia to oczywiście prąd, a często jego brak. W podróży z pomocą przychodzą powerbanki, które są niewielkich rozmiarów i pozwalają łatwo uzupełnić stan baterii. Przy zakupie należy jednak zwrócić uwagę na pojemność akumulatora i wybrać urządzenie, które ma ją taką samą lub większą niż posiadany smartfon. Dodatkowo coraz więcej powerbanków dostępnych w przystępnej cenie ma funkcję szybkiego ładowania, dzięki której uzupełnicie baterię w mgnieniu oka. Dużo podróżując z laptopem i innymi gadżetami można pokusić się o zakup powerbanku o pojemności ok. 20000 mAh i portem do ładowania komputera.

Dla własnej wygody warto też zwrócić uwagę na ładowarkę posiadaną w domu. Jeżeli producent smartfona przewidział ładowanie indukcyjne, to dobrym pomysłem jest zakup takiej ładowarki i postawienie jej w łatwo dostępnym miejscu. Wtedy, jeśli nie będziecie korzystać z telefonu, to wystarczy go odłożyć, żeby się ładował, a w razie czego zawsze można łatwo po niego sięgnąć. Analogicznie jak w przypadku powerbanku, dobrym pomysłem jest zakup urządzenia wyposażonego w funkcję szybkiego ładowania, jeśli wasz smartfon taką posiada. Dzięki temu nawet się nie obejrzycie, a ładowarka uzupełni baterię w znacznym stopniu.