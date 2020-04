Jak zresetować tablet? Przedstawiamy najprostsze sposoby

Tablet możemy zresetować lub przywrócić do ustawień fabrycznych, w drugim przypadku bezpieczniej będzie zrobić kopię wszystkich potrzebnych nam plików, by nie uległy one usunięciu. Warto skorzystać w tym celu z darmowych dysków "w chmurze" (np. OneDrive lub Google Drive ).

Jak zresetować tablet z systemem Android lub iOS?

Jeśli chcemy zresetować tablet, bez czyszczenia danych oraz przywracania go do ustawień fabrycznych, to wystarczy jego zwykły restart. Jak to zrobić? Wyjaśniamy w prostych krokach: