Jak zaprojektować dobrą stronę internetową? Oto poradnik dla firm

Klienci stają się coraz bardziej niecierpliwi i wymagający, dlatego firmy muszą wykazać się coraz większą inwencją w zakresie kreowania doświadczeń użytkownika tak, aby utrzymać jego zaangażowanie albo zwrócić na siebie jego uwagę. Jak jednak tego dokonać, kiedy nie dość, że trendy w projektowaniu zmieniają się jak w kalejdoskopie i oprócz designu trzeba mieć na uwadze również ograniczenia technologiczne, a także wytyczne związane z SEO?

Otóż budując stronę internetową trzeba zadbać o to, by wszystkie elementy pozostawały ze sobą w harmonii tak, aby z jednej strony podróż użytkownika była intuicyjna i szybka, a cele łatwo osiągalne, a z drugiej, by roboty wyszukiwarek z łatwością wyszukiwały daną witrynę i indeksowały ją na możliwie wysokich pozycjach.

W praktyce, na szczęście, UX i SEO grają do jednej bramki. Dobra pozycja w SERP-ach sprawia bowiem, że odwiedzający trafiają na daną witrynę, a dobry UX, że wchodzą z nią w interakcje. Ostatnie aktualizacje algorytmu Google uwzględniają zresztą tę zależność. Algorytm RankBrain analizuje metryki, takie jak współczynnik odrzuceń witryny, organiczny CTR, liczba stron na sesję i czas przebywania, premiując strony bardziej użyteczne, wyświetlając je wyżej w wynikach wyszukiwania miż te, które mniej podobają się użytkownikom.

A co, jeśli chodzi o sam design? Tutaj warto zacząć od podstaw i podkreślić, że projektowanie UX, czyli doświadczeń użytkownika, to nie to samo co projektowanie interfejsu, czyli UI.

UX w e-commerce

W e-commerce UX dawno już został rozpoznany jako jeden z kluczowych czynników decydujących o sukcesie i został też mocno skodyfikowany. Jakie więc są generalne zasady projektowanie UX dla e-commerce'u?

Projekt UX dla e-commerce powinien wykraczać poza "piękną stronę internetową", skupiając się przede wszystkim na zbudowaniu łatwej w nawigacji ścieżki zakupowej. Powinien być kompatybilny zarówno z urządzeniami stacjonarnymi, jak i mobilnymi. Warto podkreślić, że responsywny projekt to nie tylko miły dodatek, ale konieczność dla wszystkich platform e-commerce. Jak wynika z badań, 52% potencjalnych klientów prawdopodobnie opuści witrynę, jeśli nie zrobi ona na nich wrażenia podczas korzystania z niej na telefonach komórkowych.

- Witryna powinna pokazywać firmę z dobrej strony i pozwalać potencjalnym klientom nawiązać szybki i wygodny kontakt oraz przede wszystkim prezentować ofertę w sposób czytelny, klarowny i zachęcający do skorzystania z niej – tłumaczy w ebooku Marcin Durzyński, Wiceprezes Zarządu WeNet Group S.A., partnera publikacji. - Strona internetowa to często pierwsze miejsce styczności potencjalnego klienta z przedsiębiorstwem. Powinna być atrakcyjna wizualnie, nowoczesna i funkcjonalna.

Stronę należy zaprojektować zgodnie z zasadami UX. Chodzi tutaj o to, aby witryna wzbudzała wśród internautów pozytywne doświadczenia. Użytkownicy powinni szybko znajdować na niej potrzebne informacje. Strona musi być dziś responsywna, a więc dostosowana do urządzeń mobilnych, a także intuicyjna i wygodna w użytkowaniu. Z całą pewnością strona WWW wspiera rozwój firmy i każdy przedsiębiorca powinien o nią zadbać.

Trzeba jednak pamiętać, że tylko skuteczna i atrakcyjna witryna przyniesie korzyści biznesowi. Jej zaprojektowanie i stworzenie wymaga umiejętności technicznych, ale też zmysłu estetycznego i kreatywności. Warto to zadanie oddać w ręce specjalistów, którzy znają się na technologii oraz są na bieżąco z najnowszymi trendami.

Pamiętajmy też, że strona WWW powinna być prawidłowo zoptymalizowana, co m.in. wpływa na jej lepszą widoczność w Internecie, a to z kolei przekłada się na wzrost odwiedzin na stronie potencjalnych klientów. Trzeba więc zadbać o działania z zakresu pozycjonowania.

- Nasi specjaliści mają duże doświadczenie w pozycjonowaniu – dodaje Marcin Durzyński Wiceprezes Zarządu WeNet Group S.A. - Dbają o każdy aspekt działań SEO: od optymalizacji technicznej, przez linkowanie zewnętrzne, po optymalizację treści. Działania dostosowują do potrzeb danego biznesu oraz do aktualnych wymogów wyszukiwarki. Dziś konsumenci szukają produktów i usług w Internecie. Warto więc wykorzystać tę szansę i do nich docierać.

