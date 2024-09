Jak zapobiec powodziom? Naukowcy dają odpowiedź

Zespół badawczy pod kierownictwem Jamesa "Jake’a" Gearona, doktoranta w Katedrze Nauk o Ziemi i Atmosferze (EAS) na Indiana University Bloomington, po raz pierwszy opracował warunki, które prowadzą do zmian biegu rzek. Do zespołu należą także Harrison Martin, Clarke DeLisle, Eric Barefoot i profesor Douglas Edmonds. W badaniach wykorzystano zaawansowane technologie satelitarne do obrazowania terenu. Naukowcy podkreślili, ze pomiar topografii wokół rzeki jest trudny przez roślinność. Do tego celu wykorzystano satelitę, wykorzystującego lasery do pomiarów.