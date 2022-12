Jak wybrać fotel gamingowy? Trzy popularne modele do 1 tys. zł

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.

Zarówno podczas pracy przy biurku, jak i grania w gry komputerowe ważna jest prawidłowa pozycja. Dlatego właśnie istotne jest posiadanie odpowiedniego fotela, który sprawi, że gracz nie będzie się garbił, ponieważ to może doprowadzić do urazów szyjnego i piersiowego odcinka kręgosłupa. Oczywiście nie oznacza to, że fotel gamingowy pozwoli na długie, nieprzerywane sesje. Warto co godzinę wstać i pochodzić chwilę po pokoju, żeby pobudzić układ krążenia, a także starać się patrzeć np. przez okno na dalekie punkty, żeby pobudzić wzrok. Podczas siedzenia przy biurku plecy powinny być wyprostowane i w całości oparte o siedzenie, a kręgosłup i uda ułożone pod kątem 90 stopni. Przedramiona należy oprzeć o biurko prostopadle do kręgosłupa, a stopy ułożyć płasko na podłożu lub na podnóżku ustawionym pod kątem 15 stopni.

Fotele gamingowe pozwalają zachować zdrową pozycję dzięki swoim ergonomicznym kształtom. Dodatkowo niektóre modele są wyposażone w poduszki zapewniające komfort odcinków szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa. Pomocna jest też regulacja podłokietników. Jeśli chodzi o materiały, to tu zdania są podzielone. Z jednej strony jest wygodna skórzana tapicerka, która latem może jednak sprawić, że na oparciu pozostaną mokre plamy potu. W opozycji do tego stoją fotele z dużym udziałem siatki mesh i odpowiednio ułożonego poliestru, które zapewniają wentylację, robiąc to trochę kosztem komfortu. Zazwyczaj fotel do grania kojarzy się z dużym wydatkiem, ale już w przedziale od 500 do 1 tys. zł można znaleźć dobre kompromisy między wysoką jakością i korzystną ceną.

Moc komfortu

Pierwsza propozycja to Diablo Chairs X-One 2.0, który jest dostępny w aż 6 kolorach odpornej na przetarcia tapicerki. Posiada dodatkowe podparcia dla wygody odcinków lędźwiowego i szyjnego kręgosłupa. Wykonano go z ekoskóry IV generacji HDS, którą przeszyto mocnymi nićmi. Wypełnienie stanowi miękka pianka HR, która na długie lata zachowuje swoje właściwości. Kółka wykonano z kauczuku, co chroni podłogę przed zarysowaniem. Dopuszczalna maksymalna waga użytkownika to 150 kg.

Materiałowy kompromis

W fotelu Genesis Nitro 550 zastosowano zarówno skórę ekologiczną, jak i oddychającą tkaninę poliestrową, którą obszyto główne sekcje. Fotel posiada poduszki zagłówkową i lędźwiową zapewniające dodatkowy komfort. Jest polecany dla graczy o wzroście od 160 do 195 cm i masie do 150 kg. Funkcje bujania i szybkiej zmiany kąta nachylenia oparcia przydadzą się, kiedy przyjdzie czas na chwilę odpoczynku. Fotel jest dostępny w 4 wersjach kolorystycznych.

Pełna regulacja

Fotel Mad Dog GCH700 pozwala nie tylko na regulację odchylenia oparcia, ale także na ustawienie podłokietników w płaszczyznach góra-dół oraz prawo-lewo. Dzięki temu można jeszcze lepiej dostosować go do swoich preferencji. Obszyto go miękką ekoskórą i nylonową nicią. Podobnie jak pozostałe modele, jest wyposażony w dodatkowe podparcia dla lędźwi i kręgosłupa szyjnego. Fotel jest przystosowany dla graczy o wadze do 136 kg.