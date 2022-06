Jak rozpoznać przyjaciela? To kwestia... zapachu

Opublikowana na serwisie Science praca naukowców z Izraelskiej Fundacji Nauki wskazuje, że ssaki niebędące ludźmi obwąchują się nawzajem, aby zdecydować, kto jest potencjalnym sojusznikiem, a kto wrogiem . Ponieważ ludzie szukają przyjaciół, którzy są do nich podobni, badacze postawili hipotezę, że ludzie również mogą podświadomie wąchać siebie i innych by znaleźć ewentualnych przyjaciół.

Okazało się, że subiektywne oceny uzyskane za pomocą elektronicznego nosa, a także subiektywne oceny uzyskane od obwąchujących się ludzi zbiegały się. To zaś wskazuje, że przyjaciele pachną bardziej podobnie niż inne przypadkowe diady .

Na koniec badacze zrekrutowali zupełnie obcych ludzi, wykorzystując elektroniczny nos przeprowadzili test węchu i zaangażowali grupę testową w niewerbalne interakcje w diadach tej samej płci. Zaobserwowano, że diady, które pachną bardziej podobnie, miały więcej pozytywnych interakcji. Innymi słowy, za pomocą elektronicznego nosa badacze byli w stanie przewidzieć potencjalne więzi społeczne i czy dana para będzie się ze sobą porozumiewać, czy też będzie do siebie negatywnie nastawiona.

Naukowcy przypuszczają, że może to być związane z prawdopodobieństwem wspólnych doświadczeń kształtujących zapach ciała, np. mieszkania w tym samym miejscu, jedzenia takich samych potraw i innych, tego rodzaju czynników. To zaś prowadzi do wniosku, że węch jest dominującym bodźcem sensorycznym leżącym u podstaw interakcji społecznych.