Według informacji podawanych przez Kreml, w będącym częścią Federacji Rosyjskiej obwodzie kurgańskim, miejscowe władze zwiększyły o 30% zapotrzebowanie na miejsca w państwowych "liceach", które szkolić będą personel do lokalnych zakładów produkcji zbrojeniowej. W tym samym czasie Władimir Putin oznajmia, że gospodarka Rosji budowana jest w taki sposób, by nie dopuścić do nadmiernej militaryzacji.