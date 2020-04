Jak pogodzić kontrolę floty pojazdów z pracą zdalną?

W przeciągu ostatniego miesiąca sytuacja zarówno w Polsce, jak i na świecie diametralnie się zmieniła. Transport nadal jednak musi funkcjonować, a procesy z nim związane muszą podlegać stałej optymalizacji i kontroli.

Pandemia COVID-19 spowodowała paraliż w wielu sektorach gospodarki. Zarówno produkcja jak i usługi w wielu gałęziach przemysłu zostały wstrzymane, liczne firmy zdecydowały się na pracę zdalną, jednak transport nadal musi działać na starych zasadach.

Kierowcy to te osoby, które nie mogą pracować w domu przed komputerem. Muszą pracować w terenie, przewożąc towary z fabryk do hurtowni, dostarczając produkty z hurtowni do sklepów czy restauracji, a także dostarczać zamówienia do osób prywatnych.

Zwłaszcza w tak trudnej sytuacji, takie procesy należy optymalizować, po to by zminimalizować koszty, zapewnić ciągłość dostaw, nadzorować i rozliczać powierzone zadania. Z pewnością trudno właścicielom firmy lub dyspozytorom kontaktować się z każdym kierowcą czy dostawcą z osobna, odpytywać na bieżąco o realizacje kolejnych zadań lub je weryfikować.

Lokalizator GPS – nowoczesne rozwiązanie na trudne czasy

Firma Data System Group znalazła proste i skuteczne rozwiązanie, które pomaga w procesach optymalizacji dostaw oraz obniża koszty użytkowania pojazdów.

- To rozwiązanie to nowoczesny lokalizator do prostego, samodzielnego montażu bezpośrednio na akumulatorze pojazdu. W połączeniu z przejrzystą, dedykowaną aplikacją dostępną online oraz aplikacją mobilną na Android iOS, stanowi doskonałe narzędzie do monitoringu pojazdów, również w czasie pandemii - informuje Tomasz Waligóra, prezes firmy Data System.

Lokalizator instalowany na akumulatorze to całkowita nowość. Pod kątem zasilania, nie ma lepszego miejsca, jednak biorąc pod uwagę sygnał GPS, który dociera do lokalizatora z satelity, miejsce pod maską pojazdu oferuje skrajnie trudne warunki dla jego pozyskania i wydawałoby się, że namierzanie pozycji i prędkości pojazdu jest w ten sposób niemożliwe.

- Aby lokalizator działał prawidłowo, wykorzystano zjawisko odbicia sygnału GPS od nawierzchni jezdni. Po odbiciu, sygnał dociera od spodu pojazdu, przez komorę silnika do lokalizatora ułożonego na akumulatorze dostarczając silny i precyzyjny sygnał, który pozwala zlokalizować pojazd, określić kierunek jazdy, prędkość, czasy postoju, a nawet ocenić styl jazdy oraz zweryfikować przestrzeganie ograniczeń prędkość przez kierowcę – tłumaczy Tomasz Waligóra.

Co najważniejsze, montaż takiego lokalizatora może wykonać każdy użytkownik pojazdu, a zajmuje to zaledwie kilka minut. Nie ma więc konieczności zbędnego kontaktu z autoryzowanym instalatorem lub warsztatem samochodowym. Data System dostarcza nadajnik bezpośrednio do firmy lub kierowcy, który po kilku minutach montażu i zdalnej aktywacji, może cieszyć się z szerokiego zakresu funkcjonalności oferowanego rozwiązania.

Dane z pojazdu – jak je analizować?

Korzystając z aplikacji DS Locate wszystkie dane przesyłane przez lokalizator są wizualizowane w nowoczesny sposób. Dzięki temu możemy w czasie rzeczywistym optymalizować procesy logistyczne, nadzorować wykonywanie i rozliczać z powierzonych zadań.

Godny uwagi jest system raportów ułatwiających analizę floty oraz dostępna dla każdego klienta funkcjonalność Wirtualny Policjant. Jest to narzędzie, które kilka razy na minutę porównuje prędkość pojazdu z dozwoloną prędkością na danej drodze. Biorąc pod uwagę to, jak w ostatnich tygodniach opustoszały ulice, wielu kierowców ulega pokusie mocniejszego wciśnięcia pedału gazu, przez co liczba wypadków nadal jest na wysokim poziomie. Wirtualny Policjant pozwala zdalnie ukrócić tego typu sytuacje.

Biorąc pod uwagę wszystkie te funkcjonalności, zarządzający flotą może w prosty sposób, zdalnie zza biurka, na bieżąco weryfikować zachowanie się użytkowników pojazdów firmowych nie tylko pod kątem przestrzegania przepisów, ale realizacji powierzonych zadań, a także skutecznie ograniczyć koszty, w tym zużycie paliwa oraz zużycie pojazdu.

Wydaje się, że wobec panującej sytuacji epidemicznej, a zarazem konieczności ciągłej optymalizacji kosztów, jest to najlepsze rozwiązanie do monitoringu transportu. Z jednej strony pozwala ono na szybki i prosty montaż, bez konieczności umawiania spotkań z instalatorami czy też wizytach w warsztatach, które obecnie często są nieczynne. Z drugiej zaś strony zapewnia wszelkie narzędzia ku temu, aby sprawnie i rzetelnie zarządzać flotą pojazdów firmowych.