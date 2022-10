Jabra Elite 5: Słuchawki bez wad? [TEST]

Cześć, tu Kostek Młynarczyk i kolejny odcinek TL;DR, w którym firma Jabra pokazuje, jak głęboko w detale funkcjonalności i możliwości słuchawek są w stanie się wgryźć, a ja sprawdzam, pod jakimi względami Elite 5 - bo to on jest dziś "na warsztacie" - okazał się dobry, pod jakim nie za dobry, a pod jakimi brzydki.

W naszym nowym cyklu wideorecenzji nie opisujemy tylko, jakie dane urządzenie jest. Testujemy je w praktyce, a potem, niczym w starym westernie z Clintem Eastwoodem, bezlitośnie punktujemy, co okazało się dobre, złe i brzydkie. Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu.

Plus także za odporność na wodę na poziomie IP55, co pozwala nie przejmować się deszczem czy zachlapaniem słuchawek.

Skuteczne tłumienie hałasu to teraz must have w słuchawkach true wireless z wyższej półki, a Elite 5 do takich zdecydowanie się zaliczają. No i mają bardzo dobre ANC, wykorzystujące informację zwrotną z mikrofonów znajdujących się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz kanału słuchowego. Natężenie działania funkcji można oczywiście regulować. Plus!