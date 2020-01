WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Wiadomości + 3 izraelobrona przeciwrakietowawojsko Klaudia Stawska 37 min. temu Izrael osiąga przełom. Opracowano nowy laser przeciwlotniczy Ministerstwo Obrony Izraela ujawniła, że udało się opracować nową technologię przechwytywania rakiet, moździerzy, UAV i innych ataków dalekiego zasięgu. To kolejne państwo, które będzie wykorzystywać technologię wysokoenergetycznych systemów laserowych. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Izrael opracowuje nowy system obrony przed atakami rakietowymi (WP.PL, Fot: WP.PL) Dyrekcja Badań i Rozwoju Obrony (DDR&D) w Ministerstwie Obrony Izraela ujawniła, że dokonano przełomu technologicznego w rozwoju laserów do przechwytywania zagrożeń pamięci RAM (rakieta, moździerz i artyleria), UAV i ATGM. Gen. Yaniv Rotem w komunikacie dla prasy poinformował: - Wkraczamy w nową erę wojny energetycznej na powietrzu, lądzie i morzu. Inwestycje w badania i rozwój dokonane przez DDR & D w ostatnich latach sprawiły, że Izrael jest jednym z wiodących krajów w dziedzinie wysokoenergetycznych systemów laserowych. W ciągu roku 2020 przeprowadzimy prezentację naszych możliwości. Nowy system zabezpieczeń opracowany przez izraelskie siły obejmuje trzy programy. Pierwszy z nich pozwolił na stworzenie holowanego, stacjonarnego systemu przeciwlotniczego umieszczonego w kontenerze. Ten system ma być doskonałym uzupełnieniem obrony bliskiego zasięgu Iron Dome, a jego głównymi celami będą pociski moździerzowe i artyleryjskie. Drugi system będzie pełnić rolę mobilnej obrony powietrznej, np. dla wozów bojowych piechoty. Osadzony zostanie na samobieżnej platformie kołowej lub gąsienicowej i głównie będzie chronił przed pociskami kierowanymi, manewrującymi i artyleryjskimi. Ostatni system będzie zintegrowany z bezzałogowym statkiem latającym, dzięki czemu będzie w stanie przechwytywać pociski na wyższych pułapach. Pozwoli również na neutralizację zagrożenia w większej odległości od własnych sił zbrojnych oraz w początkowych fazach lotu pocisków. Dyrekcja Badań i Rozwoju Obrony podkreśliła, że nowe rozwiązania są stosunkowo niedrogie do wdrożenia i użycia, a znacząco zwiększają zdolności obronne państwa. Największym przełomem jest jednak rozwiązanie problemów z jakimi zmagają się systemy laserowe - celowania oraz stabilizacji wiązki na dużych dystansach. Poza Izraelem podobną technologię rozwijają także USA, Niemcy, Wielka Brytania, Chiny, Japonia, Rosja, Francja oraz Turcja. Polub WP Tech 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne