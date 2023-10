Istna rzeź Rosjan. HIMARS zaprezentował się w pełnej krasie

Armia obrońców wykorzystała w ataku drona Shark, który posłużył do wykrycia rosyjskich wyrzutni Grad. To praktyka stosowana na froncie od początku walki. Piloci bezzałogówców prowadzą często zwiad z powietrza, aby określić precyzyjną lokalizację ataku. Następnie przekazują tę informację artylerzystom, którzy przeprowadzają ostrzał. Niekiedy jednak w atakach pomijane jest wykorzystanie artylerii, a uderzenie przeprowadzają same drony wyposażone w ładunki wybuchowe (drony kamikadze).