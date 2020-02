Islandzki wulkan sygnalizuje potencjalną erupcję

Małe trzęsienia ziemi i tzw. "inflacja" góry, które są sygnałami sugerującymi potencjalną erupcję wulkanu, zostały zgłoszone w pobliżu Błękitnej Laguny w Islandii – informuje "AFP" za lokalnymi władzami.

Islandzki Urząd Meteorologiczny ogłosił w weekend stan zagrożenia związany z ryzykiem potencjalnej erupcji wulkanu, po kilku dniach występowania niewielkich trzęsień ziemi i wzrostu góry Thorbjorn. Poziomy alarmowego dla lotnictwa zostały w związku z tym podwyższone z poziomu zielonego do poziomu żółtego.

Według Islandzkiego Urzędu Meteorologicznego, o ile same trzęsienia nie są niczym niezwykłym na tym obszarze, to w zestawieniu z szybką "inflacją" góry Thorbjorn jest to powód "niepokoju i dalszego monitorowania sytuacji". Podejrzewa się, że wzrost góry, wynoszący około 3-4 mm dziennie, ma źródło w akumulacji magmy kilka km pod ziemią.