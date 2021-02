Iskandery bezużyteczne? To jedna z głównych broni Rosji

Iskandery to rosyjskie, rakietowe pociski balistyczne zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych o zasięgu do 500 kilometrów. W 2018 roku pociski zostały rozmieszczone w rejonie Obwodu Kaliningradzkiego graniczącego z Polską. W obliczu braku w Polsce zintegrowanego systemu obrony przeciwrakietowej Iskandery mogą stanowić poważne zagrożenie militarne. Iskandery są jednym z głównych narzędzi wywierania presji przez Rosję na kraje ościenne.