ISIS ostrzega koronawirusem. Wyznawcy mają zrezygnować z podróży do Europy i zaufać Allahowi

ISIS wydało oficjalne zalecenia dla swoich wyznawców w związku z koronawirusem. W komunikacie można znaleźć wzmiankę o zakrywaniu ust podczas ziewania oraz kichania, ale też o zaufaniu do Allaha i "szukania w nim schronienia przed chorobami".

Jak donosi Homeland Security Today, ISIS w cotygodniowym biuletynie organizacji informuje o środkach bezpieczeństwa w czasach pandemii. Zamiast jak zazwyczaj zachęcać swoich zwolenników do przeprowadzania ataków m.in. w Europie, odradza im takie działanie. "Zdrowi nie powinni wkraczać do kraju epidemii, a osoby dotknięte chorobą nie powinny z niego wyjeżdżać".

Koronawirus boską karą

Biuletyn al-Naba od samego początku publikował informacje o koronawirusie. Wcześniej nazywał go boską karą za chińskie traktowanie muzułmanów ujgurskich. Jego redaktorzy wyrażali obawy, że to właśnie członkowie muzułmańskiej mniejszości ujgurskiej w Chinach mogą przyczynić się do rozprzestrzenienie choroby na terenach podlegających ISIS. W najnowszym biuletynie redaktorzy przedstawiają pandemię jako problem dotykający świata zewnętrznego.