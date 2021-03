Iran użył cywilnych satelitów do ostrzelania amerykańskiej bazy

Ponad rok po incydencie na jaw wychodzą nowe szczegóły. Według raportu "60 Minut" Iran kupił przed atakiem zdjęcia satelitarne od cywilnego operatora. Iran sam nie dysponuje satelitami wojskowymi, więc było to jedyny sposób na uzyskanie aktualnych zdjęć satelitarnych bazy Ain Al-Asad.

Zdjęcia zostały zakupione tego samego dnia, w którym zaplanowany był atak. Tego samego dnia informacja o pozyskaniu przez Iran zdjęć trafiła do amerykańskiego wywiadu. Dzięki temu baza została ewakuowana i nikt z jej personelu nie zginął w ostrzale.

Szef Dowództwa Centralnego Stanów Zjednoczonych, które zarządza działaniami zbrojnymi na Bliskich Wschodzie, generał Frank McKenzie Jr. Powiedział, że czekali z ewakuacją bazy do momentu zakupu ostatniego zdjęcia przez Iran w dniu ataku. Dopiero wtedy zarządzono ewakuację bazy. Generał McKenzie powiedział, że jeśli ewakuację przeprowadzono by wcześniej, to Iran zmieniłby swoje plany, widząc pustą bazę i przesunął ostrzał na inny dzień.