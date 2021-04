Instagram wreszcie zadba o często nękane osoby. Pojawi się filtr, który odrzuci niechciane słowa w prywatnych wiadomościach

Instagram od dawna wie, że złe komentarze to problem mediów społecznościowych. W 2019 roku wprowadzono funkcję podpowiedzi i powiadomień dla użytkowników, że ich komentarz został uznany za obraźliwy – jeszcze przed jego publikacją. Rozpoznanie hejtu w komentarzach to jedno, bo zostają jeszcze wiadomości prywatne. I teraz społecznościowy gigant coś z tym zrobi.

Wiadomości "z odsiewu" nie zostaną skasowane. Będą po prostu dostępne osobno, przez co każdy zainteresowany będzie miał do nich dostęp. Jeśli ktoś zechce zanurzyć się w brzydko pachnącej wirtualnej substancji, to Instagramowi nic do tego.