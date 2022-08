Inspiracja Zachodem? Rosja mogła wzorować się na francuskiej broni

Serwis Defence24 zwraca uwagę , że Rosja posiada wiele rodzajów artylerii lufowej, jednak opierają się one na trakcji gąsienicowej. Malwa ma zatem okazję stać się odpowiednikiem ukraińskiej haubicy Bogdana lub francuskiej haubicoarmaty CAESAR. Zdaniem obrońców, Moskwa mogła opierać się na tej drugiej konstrukcji.

Rosjanie twierdzą, że maksymalny zasięg rażenia Malwy wynosi od 24,5 do 36 km, a jej szybkostrzelność wynosi siedem strz./min. Dla porównania, donośność haubicoarmaty CAESAR wynosi 40 km, a jej szybkostrzelność to sześć strz./min. W przypadku prototypowej haubicy 2S22 Bogdana maksymalny zasięg rażenia może wynosić nawet 50 km, jeśli użyje się amunicji HE/AP. Szybkostrzelność praktyczna ukraińskiej broni to – podobnie jak w CAESAR-ach – sześć strz./min.