InPost nie wysyła etykiet w taki sposób. Uważaj, korzystając z Paczkomatów

Jak zwykle w takich przypadkach, głównym źródłem problemu okazuje się łatwowierność i niewiedza sprzedających. Udając zainteresowanie ofertą, oszust kontaktuje się ze sprzedawcą sugerując, że chętnie kupi przedmiot, ale za pobraniem. By nie być kłopotliwym, sam oferuje, że zapłaci i zorganizuje przesyłkę za pośrednictwem firmy InPost i wyśle sprzedającemu gotową etykietę do naklejenia na paczkę – opisuje problem Zaufana Trzecia Strona na zlecenie przewoźnika.

Oszust istotnie zamawia dostawę na stronie InPost i wysyła etykietę do sprzedającego, redagując wiadomość tak, by ten sądził, iż wysłał go automat przewoźnika. W załączniku rzeczywiście znajduje się etykieta gotowa do naklejenia na paczkę. Problem polega na tym, że jest spreparowana, a sprzedający, który chce ją nadać, na tym etapie nie bardzo jest w stanie to zweryfikować.