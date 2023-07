IMGW ostrzega. Te chmury mogą oznaczać zagrożenie

"Jeśli zobaczysz duże, kłębiaste chmury, czyli cumulusy, możesz czuć się bezpieczny, ale jeśli powstaną z nich jeszcze potężniejsze, wysokie i szerokie cumulonimbusy to znak, że mogą nadejść gwałtowne burze lub intensywne opady " - tłumaczą. Z kolei chmury soczewkowate zwiastują wietrzną aurę, a chmury pierzaste – cirrusy – to znak na zmianę pogody.

Mniejsze cumulusy można rozpoznać przede wszystkim dzięki temu, że są to odmiany występujące zwykle oddzielnie . Ich podstawa znajduje się na wysokości 600-2500 m, a morfologia o cechach kopulastych lub kalafiorowatych jest jednym z kluczowych parametrów, które pozwalają rozpoznać cumulusy na tle cumulonimbusów. Opady deszczu towarzyszące cumulosom (jeśli w ogóle są) są niewielkie i szybko się kończą. Typowy czas życia cumulusa wynosi ok. 20 minut.

"Ekspozycja na upalne środowisko termiczne stanowi silne obciążenie dla organizmu każdego człowieka. Zwiększenie obciążenia cieplnego i rosnąca temperatura wnętrza ciała mogą prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych" - stwierdzili specjaliści z IMGW. Radzą, by unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce, pić odpowiednie ilości płynów, schładzać się – chłodnymi, ale nie zimnymi (gdyż może to wywołać szok termiczny) - napojami lub kąpielą. Warto też korzystać z klimatyzacji i wentylacji, ale należy unikać dużych różnic temperatury.