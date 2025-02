Iluzja przewagi technicznej. Szkodliwy mit wojny w Ukrainie

Przekazane Ukrainie czołgi nie posiadają systemów obrony aktywnej, co czyni je podatnymi na ataki dronów i pocisków przeciwpancernych. Rosjanie traktują więc zniszczenie tych maszyn jako priorytet. Dodatkowo, liczba nowoczesnych czołgów, takich jak Abrams czy Leopard 2, jest znikoma w porównaniu do starszych modeli.

Choć techniczna przewaga zachodniego sprzętu jest niekiedy bezdyskusyjna, jak w przypadku artylerii, nie zawsze przekłada się to na przewagę w walce. Skuteczne wykorzystanie sprzętu wymaga odpowiedniego rozpoznania. To natomiast jest skutecznie utrudniane przez rosyjskie lotnictwo.

Czy więc zachodnia broń nie ma znaczenia w kontekście budowania przewagi na froncie przez Ukraińców? To zależy. Wojna w Ukrainie pokazała, że broń z Zachodu miała wpływ na walki (wspomniany Starlink, pociski Storm Shadow etc.), jednak oceniając skuteczność broni z Zachodu w Ukrainie, należy zwrócić uwagę na fakt, iż często nie są to nowoczesne konstrukcje. "Wojna to system" - wielokrotnie podkreślał historyk i popularyzator wiedzy o wojskowości Norbert Bączyk. Dlatego więc odosobniona Ukraina byłaby skazana na porażkę w starciu z Rosją.