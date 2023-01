Ile ważą chmury? Są cięższe, niż moglibyśmy sądzić

Chmury zapewne kojarzą nam się z czymś lekkim, co zresztą czasem jest wykorzystywane np. w reklamach. Bez problemu możemy też przelecieć przez nie samolotem . Jednak chmury, choć wydają się być puszyste i lekkie, to w rzeczywistości struktury te są znacznie cięższe niż się wydaje.

Możemy się domyślać, że całościowa masa chmur jest dość znacząca. Dlaczego zatem spadają na nas dopiero w postaci deszczu? Przede wszystkim znajdujące się w chmurach kropelki wody pod względem rozmiaru i masy to nie krople deszczu. Są one od nich zdecydowanie mniejsze, około miliona raza, aczkolwiek nawet średnica kropli deszczu wynosi około 2 mm. W analogiczny sposób moglibyśmy np. odnieść masę Ziemi do masy Słońca. Nie dziwi zatem fakt, że nie opadają tak szybko.