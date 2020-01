Ikea stawia nie tylko na wegańskie hot dogi i klopsy. W ofercie pojawi się sztuczne mięso

Bezmięsna rewolucja trwa. Ikea rozszerza swoją ofertę dla wegan - w ofercie pojawi się nowe danie ze sztucznym mięsem.

Jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, sztuczne mięso to nowość, która została opracowana przez markę Unilevera The Vegetarian Butcher, wyłącznie dla restauracji Ikea w Polsce.

Wegańskie mielone na bazie soi znajdziemy w penne - rzecz jasna także z wegańskim sosem bolognese. Danie kosztuje 8,99 zł, a więc weganie nie będą czuli się pokrzywdzeni, że płacą więcej. Nowej oferty można próbować we wszystkich sieciach Ikea co najmniej do 17 marca 2020.