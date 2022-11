Idealny telefon dla seniora. Trzy najwyżej oceniane modele

Choć kochamy naszych rodziców, babcie i dziadków, to w wiecznie zabieganym świecie nie zawsze mamy czas na częste odwiedziny. Żeby pozostać w kontakcie z seniorami najlepiej oczywiście kupić im odpowiedni telefon. Odpowiedni to taki, który będzie prosty w obsłudze i zapewni długi czas pracy na baterii. Dlatego sprawdziliśmy, które modele są najwyżej oceniane.

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój

Współczesny smartfon musi być smukły, mieć ekran rozpostarty na całej powierzchni frontu, a także umożliwiać robienie zapierających dech w piersiach zdjęć, łatwe przeglądanie stron internetowych, nawigowanie do celu, monitorowanie domowej elektroniki i wiele innych. Telefon dla seniora to w porównaniu do tych urządzeń zupełnie inny świat, ponieważ tu liczą się inne kwestie. Duże klawisze, przejrzyste menu, jak najmniej rzeczy odwracających uwagę, trwałość i długi czas pracy na baterii, by w razie awaryjnej sytuacji móc powiadomić bliskich – to jedne z głównych cech, jakie powinno mieć takie urządzenie. W tym przeglądzie przedstawiamy trzy telefony dla seniora, które są najwyżej oceniane przez kupujących.

Prosty i elegancki

Pierwsza propozycja to myPhone Halo C, który od razu przykuwa wzrok swoim eleganckim wyglądem. Chromowany przycisk do obsługi menu i chromowana ramka dookoła obudowy sprawiają, że telefon może się podobać. Jego pozostałe zalety to łatwa obsługa, duże klawisze i aparat z matrycą 0,3 Mpx, który pozwoli zrobić np. zdjęcia produktu, który się skończył i wysłać je do bliskich z prośbą o zakup. Akumulator o pojemności 1900 mAh zapewnia do 10 godzin nieprzerwanych rozmów. Do ładowania służy wygodna stacja dokująca.

Mały i wydajny

Druga propozycja to Gotze & Jensen GFE37, który choć ma baterię o pojemności zaledwie 800 mAh, to pozwala na pracę do 14 dni w trybie czuwania. Mamy tu również wszystkie cechy doskonałego telefonu dla seniora, a więc duże klawisze, przejrzyste menu, wyraźny wyświetlacz, a z tyłu umieszczono przycisk SOS, który w razie nagłych zdarzeń pozwoli wezwać pomoc. Z przodu z kolei jest klawisz ICE służący do powiadomienia najbliższych, jeśli coś się wydarzy.

Siła ergonomii

Ostatnia propozycja to Maxcom MM720, który wyróżnia się ergonomicznie zaprojektowanymi klawiszami, przez co trudno się pomylić np. przy wybieraniu numeru telefonu. Tu również jest duży i czytelny wyświetlacz oraz aparat fotograficzny. Różnica jest taka, że zdjęcia są zapisywane na karcie MicroSD, która może mieć pojemność do 16 GB i trzeba zakupić ją osobno. Oprócz klawisza SOS są także dedykowane klawisze do blokowania klawiatury i uruchamiania latarki. Dzięki temu obsługa telefonu jest bardzo łatwa.