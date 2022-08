Idealne słuchawki na wakacje. Niewielkie wymiary i wydajna bateria

Czy bezprzewodowe słuchawki mogą być jeszcze bardziej bezprzewodowe? Tak, pod warunkiem, że postawicie na rozwiązania z kategorii true wireless. Trzeba wiedzieć, że jest wiele słuchawek, które można połączyć np. przez Bluetooth do smartfona, ale one same są ze sobą złączone przewodem. W przypadku technologii true wireless możecie cieszyć się ulubioną muzyką lub podcastami bez plączących się kabli. Z racji tego, że szukamy wysokiej wydajności i niewielkich rozmiarów, to prezentowane modele są słuchawkami dokanałowymi. Wyposażono je w etui ładujące, dzięki czemu przez długi czas (ale z małymi przerwami) będziecie mogli umilać sobie czas w podróży. Tym razem cena nie grała roli, ale staraliśmy się wybrać takie modele, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Pierwsza propozycja to Technics EAH-AZ60E-K TWS, które zapewniają do 32 godzin słuchania z przerwami na ładowanie co ok. 7 godzin. Wyposażono je w 8 mikrofonów, dzięki czemu dźwięk będzie wyraźny, a hałas z zewnątrz - skutecznie wyciszony. W zestawie są gumki w aż 7 rozmiarach, więc łatwo będzie znaleźć odpowiednie do waszych uszu. Dzięki aplikacji można sterować wszystkimi aspektami pracy słuchawek, w tym ustawieniami tonów niskich, średnich i wysokich. Klasa odporności IPX4 pozwoli na słuchanie muzyki nawet podczas opadów deszczu.