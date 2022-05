Wi-Fi Mesh to w tym momencie najlepszy standard sieci domowej, gwarantujący pełne pokrycie wszystkich pomieszczeń sygnałem o równomiernej sile. Huawei Wi-Fi Mesh 7 to topowe rozwiązanie z tego segmentu, przeznaczone do domów o dużej powierzchni lub wielopiętrowych.

Młode pokolenie ma szczęście. Pod bardzo wieloma względami, choć w kontekście sieciowym chodzi głównie o to, że nie pamiętają kabli. Stworzenie sieci domowej w czasach, gdy każde urządzenie trzeba było fizycznie połączyć kablem Ethernet z modemem i/lub routerem, było nie lada wyzwaniem. A często prawdziwym koszmarem było wiercenie dziur w ścianach i umieszczanie kabli pod przypodłogowymi listwami. Od tej grozy i niewygody wybawiła nas lokalna sieć bezprzewodowa, czyli praktycznie niezbędne już do życia Wi-Fi. Ale nie zrobiła tego od razu.

Mesh czyli krata

Pierwsze sieci Wi-Fi, choć rewolucyjne, nie mogły się równać z kablowymi, jeśli chodzi o stabilność i szybkość przesyłania danych. Ich przepustowość rosła jednak z czasem. Najlepszy dziś obowiązujący standard, czyli Wi-Fi 6, oferuje w zasadzie dokładnie to samo co połączenie kablem Ethernet. Ten ostatni może przesyłać dane z prędkością gigabita na sekundę, czyli w pełni wykorzystywać najbardziej popularne internetowe połączenia światłowodowe. Dla Wi-Fi 6 wykorzystującego pasmo nadawcze 5 GHz to jest kaszka z mlekiem. Niestety, z jednym dużym "ale".

Im wyższa częstotliwość kanału Wi-Fi, tym mniejszy jego zasięg. Prawa fizyki są tu nieubłagane. Nasze nowe, szybkie Wi-Fi 6 może niestety oferować w niektórych pomieszczeniach domu dostęp tylko do starego pasma 2,4 GHz o kilkukrotnie niższej przepustowości. Wystarczającej do przeglądania Internetu, ale już za słabej, gdy chcemy pooglądać seriale lub filmy na naszym Smart TV w pełnym splendorze rozdzielczości 4K. Dodatkowo, jeśli mamy większy dom, piętrowy z solidnymi ścianami na dodatek, to w niektórych pomieszczeniach nawet sygnał Wi-Fi 6 ze zwykłego routera może być po prostu zbyt słaby. Albo nie będzie docierał do ogrodu.

W takiej sytuacji ratunkiem były drogie routery z wieloma antenami i mocnymi nadajnikami połączone z dodatkowymi extenderami i repeaterami, czyli pomniejszymi urządzeniami, których zadaniem było przekazywanie sygnału i rozszerzanie jego zasięgu. Drugą, bardziej nowoczesną, wydajną i stabilną opcją jest właśnie mesh, czyli sieć kratowa. Obywa się ona bez dodatkowych przekaźników, ponieważ od samego początku opiera się na dwóch lub więcej routerach, które tworzą jednolitą sieć o znacznie większym zasięgu i sile sygnału. Mesh szybko wypiera dawniejsze rozwiązania i dziś już jest domyślnym standardem.

Wi-Fi od Huawei

Huawei Wi-Fi Mesh 7 to właśnie zestaw routerów od początku zaprojektowanych z myślą o ustanowieniu sieci kratowej na większej powierzchni. Ten produkt przeznaczony jest dla wymagających mieszkańców większych domów lub kilkupiętrowych budynków. Pojedynczy router Huawei Wi-Fi Mesh 7 zapewnia pokrycie siecią do 300 mkw. Może nam się wydawać, że to wystarczy, ale trzeba pamiętać, że zasięg kanału 5 GHz o wysokiej przepustowości jest mniejszy. Nie wszystkie z tych trzystu metrów się w nim znajdą. Na obrzeżach będziemy mieć tylko do pół gigabita transferu danych. W teorii oczywiście, bo w praktyce Mesh 7 to zestaw dwóch routerów o nawet dwukrotnie większej powierzchni dostarczania zasięgu Wi-Fi, w zależności od ustawienia.

Huawei Wi-Fi Mesh 7 (oraz nieco słabszy, ale tańszy zestaw Mesh 3) gwarantuje, że w każdym zakamarku największego domu z najgrubszymi ścianami będziemy mieli silny, stabilny sygnał Wi-Fi. I to o ponadprzeciętnej przepustowości. Mesh 7 bowiem korzysta z innowacyjnej technologii trzyzakresowej, która tworzy dwa osobne kanały 5 GHz – wysoko- i niskozakresowy. Ten pierwszy oferuje przepustowość prawie 5 Gbps, ten drugi 1,2 Gbps. I obydwa łącznie ze standardowym kanałem 2,4 GHz z jego 574 Mbps mogą być w razie potrzeby połączone za pomocą innowacyjnego rozwiązania AX6600 Tri-Band (Mesh 3 łączy w podobny sposób dwa kanały). Dzięki niemu nasz smartfon, laptop czy telewizor będą mogły korzystać jednocześnie ze wszystkich trzech kanałów i uzyskać nawet 6,6 gigabita transferu na sekundę! To prawdopodobnie więcej, niż jest w stanie dostarczyć światłowód. Ale Wi-Fi używamy też przecież do przesyłania informacji między urządzeniami, a nie tylko do kontaktu z zewnętrznym Internetem.

Nie tylko szybkość

Niezrównany i stabilny transfer to jest to, czego oczekujemy od mesh Wi-Fi. Ale Huawei dostarcza o wiele więcej. Estetykę samych urządzeń na przykład, które w niczym nie przypominają dawnych routerów wyglądających ze swoimi antenami jak leżące na grzbiecie pająki. Banalnie prostą obsługę, nie tylko w przypadku stawiania sieci po raz pierwszy, ale też późniejszego jej kontrolowania. Wygodę w zmianie parametrów i ustawień oraz diagnostyki sieci, co można przeprowadzić z poziomu apki w naszym smartfonie.

I w końcu nie trzeba też wszystkim naszym gościom podawać hasła do Wi-Fi, bo routery Huawei Wi-Fi Mesh 7 posiadają moduł NFC. Aby połączyć smartfon z domową siecią, wystarczy podejść i stuknąć nim w router. Nasz gość ma Wi-Fi, a my nie musimy ujawniać hasła zabezpieczonego najnowszym kluczem szyfrowania WPA3. Huawei dodatkowo domyślnie chroni naszą domową sieć pakietem HomeSec z całym szeregiem dodatkowych zabezpieczeń przeciwko jej sforsowaniu.