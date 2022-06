Huawei Watch Fit 2: Duże możliwości, lekka konstrukcja, dobra cena [TEST]

Co wybrać, zaawansowaną opaskę sportową, czy prosty smartwatch? Granica między tymi kategoriami powoli się zaciera, a kolejne urządzenia coraz trudniej jednoznacznie zakwalifikować tu albo tam. No ale w sumie, czy wszystko musi być zaszufladkowane?

Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu.

Łączenie dwóch różnych typów urządzeń często prowadzi do pokracznych hybryd, które nie nadają się do niczego. Ale czasem powstaje sprzęt, który łączy to, co najlepsze z obu stron, tak, jak Huawei Watch Fit 2. Niezależnie od tego, czy interesuje cię bardziej opaska fitness, czy smartwatch, ten zegarek jest zdecydowanie wart twojej uwagi!