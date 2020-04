Huawei P40 i P40 Pro taniej, gdy sprzedasz stary smartfon!

Jeżeli polujesz na nowego smartfona, to aż żal nie skorzystać ze świątecznej promocji na nowego Huawei P40 i P40 Pro. Tylko do 13 kwietnia najnowsze flagowce giganta z Shenzhen w zestawie ze smartwatchem Huawei Watch GT 2 za symboliczną złotówkę, możemy zakupić z dodatkowym rabatem. Możemy odsprzedać swój stary telefon lub inne używane urządzenie elektroniczne, a do jego wyceny zostanie doliczony dodatkowy bonus – 1000 zł w przypadku P40 Pro i 500 zł dla modelu P40.



(Shutterstock.com, Fot: Materiały prasowe)