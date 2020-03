WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

huawei + 2 huawei mobile servicesappgallery Adam Jackowski 01-02-2020 (16:09) Huawei AppGallery: fakty i liczby. Życie nie kończy się na Google Po odcięciu od usług Google chiński gigant – Huawei – nie daje za wygraną. Co więcej, ta sytuacja może w dłuższej perspektywie jeszcze bardziej wzmocnić jego pozycję. W jaki sposób? Huawei AppGallery (Materiały prasowe) Materiał powstał przy współpracy z Huawei Powiedzmy to wprost: ostatnie zmiany nie oznaczają, że Huawei jest w złej sytuacji. Firma zdążyła wypracować sobie bardzo silną pozycję na rynku smartfonów i przekonać klientów do swoich produktów. Gdyby nie odcięcie od usług Google, Chińczycy zajęliby prawdopodobnie pierwsze miejsce, jeśli chodzi o udziały w rynku mobilnym w Polsce. Drugie miejsce mimo zawirowań to dowód na siłę marki i wysokie zaufanie klientów. Niemniej jednak nie było mowy o wywieszaniu białej flagi. Zamiast tego Huawei przeszedł do ofensywy i promuje swój własny, alternatywny dla Google ekosystem – Huawei Mobile Services (HMS). Oprócz usług wsparcia i tych opartych o chmurę w ramach HMS użytkownicy sprzętu Huawei otrzymują również dostęp do dynamicznie rozwijającego się sklepu z aplikacjami. Huawei AppGallery Każdy szanujący się ekosystem musi oferować swoim użytkownikom usługę, dzięki której w łatwy i szybki sposób będą mogli wzbogacić swoje urządzenie mobilne o nowe funkcje. Chodzi oczywiście o aplikacje mobilne. Jak idzie Chińczykom? Statystyki mówią, że całkiem nieźle. W czwartym kwartale 2019 r. liczba pobrań aplikacji z AppGallery wzrosła o 78 proc. W tym samym czasie liczba użytkowników podskoczyła o 63 proc. W tym o 11 proc. wzrosła liczba aktywnych kont ID Huawei, co z kolei przełożyło się na 13 proc. wzrostu, jeśli chodzi o korzystanie ze wszystkich usług mobilnych oferowanych przez chińskiego producenta. Można więc uznać, że pierwsze próby zachęcania użytkowników do korzystania z natywnego sklepu z aplikacjami przebiegły pomyślnie. Co dalej? Materiały prasowe Podziel się Huawei AppGallery – korzyści dla użytkowników Huawei oczywiście zdaje sobie sprawę, że minie jeszcze trochę czasu, zanim liczba aplikacji dostępnych w AppGallery dorówna tej oferowanej w sklepach Google czy Apple. Jednak i na to jest metoda. W samej Polsce na rozwój AppGallery przeznaczono 10 mln dolarów, co oczywiście przekłada się bezpośrednio na bardzo atrakcyjne promocje dla użytkowników ekosystemu Huawei. Moje ulubione przykłady to: 10 monet i 5 zł na start od Allegro, jeśli zainstalujemy mobilną aplikację z AppGallery.

Sporo darmowych gift packów (czyli dodatków) do gier mobilnych oferowanych na platformie Huawei. Na innych platformach trzeba zapłacić za nie od 2 do nawet 47 euro. Szczególnie polecam World of Kings.

Za pobranie dowolnej aplikacji z następującej listy: OLX, Traficar, Blix, Fotka.pl otrzymamy kupon o wartości 50 zł do wydania w sklepie Huawei.pl

Dodatkowy, darmowy miesiąc korzystania z nawigacji NaviExpert.

20 proc. rabatu na zakupy w sieci sklepów CCC po zainstalowaniu ich aplikacji mobilnej. Najważniejsze jednak jest to, że Huawei co chwilę aktualizuje swoją ofertę promocji dla użytkowników, przez co regularne odwiedzanie AppGallery najzwyczajniej w świecie się opłaca. Coraz więcej aplikacji Oprócz oferowanych promocji, voucherów i kodów rabatowych nie sposób nie zauważyć tempa, w jakim Huawei dodaje polskojęzyczne aplikacje do swojego sklepu. Posiadacze telefonów chińskiego producenta bez problemu znajdą w AppGallery większość aplikacji, z których korzystali dotychczas za pośrednictwem ekosystemu Google. Jeśli natomiast nie ma jeszcze jakiejś aplikacji, Huawei prowadzi użytkownika za rękę i pokazuje, w jaki sposób może korzystać on z przeglądarkowej wersji usługi, której aplikacji nie ma jeszcze w AppGallery, albo zachęca do pobrania jej z oficjalnych stron producentów (tak m.in. można zainstalować aplikację Facebooka czy WhatsApp). Rekordowo szybkie tempo pojawiania się nowych aplikacji w sklepie Huawei spowodowane jest w dużej mierze tym, że chińska firma wie doskonale, jak przekonać do siebie niezależnych deweloperów. Z korzyścią dla użytkowników. Dlatego jeśli posiadacie sprzęt tego producenta, warto sprawdzić pełnię możliwości i korzyści, jakie oferuje. A szczególnie warto zrobić to teraz, bo Huawei właśnie ruszył z akcją "Pobieraj i wygrywaj". By wziąć udział w akcji, należy pobrać co najmniej dwie z 20 wskazanych aplikacji (lista poniżej). Każdego dnia pierwsze 5000 użytkowników otrzyma po 5 Punktów Huawei. Punkty te można wykorzystać do zakupu różnych treści w grach i aplikacjach dostępnych w AppGallery, a także do zakupu dodatkowego miejsca w Chmurze Huawei oraz nabycia tapet, motywów czy nowych czcionek w Motywach Huawei. Akcja potrwa do 9 kwietnia 2020 roku. Aplikacje, które można pobrać w ramach akcji to: Allegro, Bezpieczna rodzina, DOZ, Eleven Sports, Empik Go, e-pity, eSky, Jakdojade, moBilet, PGNiG, Reverse Movie FX, Rise of Kingdoms, Qupony, Rossmann, Same Quizy, SMYK, Telemagazyn, TOK FM, Vod.pl i Wyspy Krzyżówek. Materiał powstał przy współpracy z Huawei