Biometryczna broń USA w rękach talibów. To może być wyrok śmierci dla tysięcy Afgańczyków

HIIDE, czyli Handheld Interagency Identity Detection Equipment (ang. ręczne, międzyagencyjne urządzenie do wykrywania tożsamości) to czarne, plastikowe pudełko przypominające trochę duży aparat fotograficzny. Wyposażone w niewielki ekran, obiektyw i kilka czujników. Służy do bezbłędnej identyfikacji ludzi. Ktokolwiek układał akronim będący jego nazwą, musiał się przy tym świetnie bawić ("to hide" znaczy po angielsku "ukrywać się"), jednak dziesiątkom tysięcy Afgańczyków, którzy przez ostatnie lata współpracowali z USA i rządem nieistniejącej już Islamskiej Republiki Afganistanu zdecydowanie nie jest teraz do śmiechu.