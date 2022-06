Haylou PurFree (B01): przejmujące do szpiku kości [TEST]

Kiedy biegasz, albo jeździsz na rowerze, chciałbyś - a może nie chciałbyś, ale uwierz mi, że potrzebujesz - mieć świadomość tego, co dzieje się dookoła ciebie, dzięki czemu szanse na to, że przy okazji wpadniesz pod samochód albo po tylko zderzysz się z kimś stają się zauważalnie mniejsze. Jak to zrobić? Potrzebne są słuchawki, które możliwie mało zatykają uszy, tak zwane słuchawki otwarte. A najlepiej takie, których nie wkłada się w uszy w ogóle.

Jak można zrobić słuchawki, które wcale nie zasłaniają uszu? Wykorzystując przewodnictwo kostne, tak jak w tych: Haylou PurFree B01. Jak wyszło? Dobrze, źle, czy brzydko?

Testujemy Haylou PurFree B01: pozytywne wibracje

W naszym nowym cyklu wideorecenzji nie opisujemy tylko, jakie dane urządzenie jest. Testujemy je w praktyce, a potem, niczym w starym westernie z Clintem Eastwoodem, bezlitośnie punktujemy, co okazało się dobre, złe i brzydkie.

Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu.

Słuchawki Haylou PurFree B01 to doskonała propozycja dla sportowców. Bardzo lekkie, wygodne, wytrzymałe i wodoodporne, oferują zaskakująco dobry dźwięk i pełną świadomość otoczenia, co - nie przestanę powtarzać - jest superważne na przykład podczas treningów rowerowych. Trzeba pamiętać tylko, że nie da się z nich korzystać w hałasie, więc bieganie po mieście raczej odpada.

Dopisek: O co chodzi z tą ceną?