Half-Life za darmo na Steam. Valve podgrzewa atmosferę przed premierą Alyx

Valve postanowiło urozmaicić fanom czas oczekiwania na premierę Half-Life Alyx. Producent udostępnił bezpłatnie na Steam wszystkie dotychczasowe części kultowej serii.

Premiera Half-Life Alyx coraz bliżej. Valve postanowiło wrócić do legendarnej marki i już w marcu odda w ręce fanów nowy, rewolucyjny tytuł, zaprojektowany specjalnie pod gogle wirtualnej rzeczywistości . Producent postanowił podgrzać atmosferę oczekiwania, proponując miłośnikom kultowego tytułu przypomnienie sobie wszystkich poprzednich części. Cała seria jest już dostępna do pobrania na Steam kompletnie za darmo .

To idealna okazja aby ograć się przed premierowym tytułem, jak również przypomnieć sobie rozgrywkę, na której wychowało się wiele fanów gier komputerowych typu first-person shooter. Wszystkie historie z serii Half-Life są dostępne za darmo do dnia premiery Alyx. Są to: