Hakerzy uderzają w użytkowników Microsoft Teams. Rozsyłają trojana

Zdaniem ekspertów seria ataków rozpoczęła się w styczniu, a cyberprzestępcy rozpowszechniają plik wykonywalny o nazwie "User Centric". Jego uruchomienie sprawia, że hakerzy zyskują praktycznie niczym nie ograniczony dostęp do naszego komputera. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób zyskują dostęp do kont w aplikacji Microsoft Teams. Możliwe, że wcześniej hakerzy wykradli dane uwierzytelniające do poczty e-mail lub usługi Microsoft 365. Bardzo często tego typu informacje są przejmowane za sprawą phishingu, czyli metody, w której oszuści podszywają się pod znane firmy i instytucje.