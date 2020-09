Groźniejsze niż koronawirus. "Największe zagrożenie w historii ludzkości"

Superbakterie groźniejsze niż koronawirus

- Jeśli myślisz, że COVID-19 jest niebezpieczny, to nie chcesz pojawienia się bakterii lekoodpornych. Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że to największe zagrożenie dla zdrowia ludzi w historii. COVID-19 nie jest nawet blisko - powiedział dr Paul De Barro w rozmowie z "The Guardian". Dodał, że może to "cofnąć rozwój medycy do wieków ciemnych".