Groza w Himalajach. Naukowcy ostrzegają

Biorąc pod uwagę aktualne tendencje, lodowce mogą stracić nawet 80 proc. obecnej objętości do 2100 roku. Nawet gdyby udało się ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 czy 2 stopni Celsjusza względem poziomów sprzed epoki przemysłowej, lodowce i tak straciłyby jedną trzecią objętości do końca obecnego stulecia. Katastrofy, jakie mogą być przez to spowodowane – od powodzi, przez lawiny, po ekstremalne zjawiska pogodowe – stanowią niezwykle duże zagrożenie dla lokalnych społeczności.