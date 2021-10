Grożą nam dwa poważne konflikty światowe? Amerykański ekspert ostrzega

"Nawet gdyby Chiny wygrały taki konflikt, fundamentalne kwestie, które dzielą Waszyngton i Pekin, nie znikną" – twierdzi Farley. W ocenie eksperta trudno przewidzieć reakcje krajów azjatyckich na militarny sukces Państwa Środka, ale można założyć, że Wietnam, Japonia i Korea Południowa mogą dążyć w takiej sytuacji do nawiązania bliższej współpracy z armią amerykańską. A to – przekonuje autor materiału – stworzyłoby warunki do kolejnego konfliktu.