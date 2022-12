Gramofon do codziennego użytku. Sprawdź nasze propozycje

Ponadczasowy gramofon marki Hyundai to prawdziwy skarb! Nie posiadasz jeszcze zadowalającej kolekcji płyt winylowych? Nie martw się! To urządzenie jest połączeniem gramofonu, odtwarzacza płyt CD, tunera analogowego i odtwarzacza kaset magnetofonowych. Gramofon może odtwarzać płyty z prędkością, dzięki czemu odsłuchasz nawet kilkudziesięcioletnich płyt. Obrotnica jest wyposażona w powolne opuszczanie igły oraz wygodną funkcję autostop. Igła gramofonu jest wymienna, co wydłuża żywotność urządzenia. Posiada on również funkcję RIP, która pozwala na zapisywanie muzyki z płyt analogowych bezpośrednio do pamięci flash, w formacie MP3.