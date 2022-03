Google zablokował kanały Russia Today i Sputnik na YouTubie

Medialnie tę informację udało się potwierdzić już wczoraj , ale oficjalny komunikat Google'a pojawił się dzisiaj . Firma podaje, że stale obserwuje sytuację na Ukrainie i będzie w razie konieczności na bieżąco podejmować kolejne kroki w tej sprawie. Z komunikatu wynika, że blokada dotyczy kanałów związanych z Russia Today oraz Sputnikiem, co może oznaczać, że nie chodzi tylko o dwa źródła filmów.

Usunięcie następnych dwóch ważnych dla Rosji kanałów z YouTube'a to kolejny cios dotyczący mediów. Wczoraj innym działaniem, ale podobnym w efekcie, było zhakowanie strony rosyjskiej agencji TASS przez grupę Anonymous, by poinformować czytelników, że informacje podawane przez oficjalne agencje rosyjskie są propagandą. Na podobnej zasadzie wcześniej zaatakowano między innymi telewizję, by zmienić przekaz na ukraińskie kanały informacyjne.