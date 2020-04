Google z 41,2 mld dolarów dochodu w 2020

Największy udział w zarobkach Alphabet ma pozycja opisana, jako "Google Search and other". Sa to przede wszystkim reklamy tekstowe w wyszukiwarce Google oraz innych usługach, takich jak np. Mapy lub zakupy. Pozycja ta przyniosła spółce 28,5 mld dolarów dochodu, co jest wynikiem o 10 proc. lepszym od pierwszego kwartału 2019. W tej pozycji zostały zawarte też wpływy z reklam na serwisie Youtube, których wartość wzrosła o 33 proc. z 3 mld do 4 mld dolarów w 2020 roku.