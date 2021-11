Google współpracuje z wywiadem USA? Tak twierdzi rosyjski politolog

Trzeci aspekt, dotyczy - według Siwkowa - opracowania przez specjalistów Google ukierunkowanych programów do dodatkowej systematyzacji i przetwarzania danych, w oparciu o już posiadane oprogramowanie. – Google to wyszukiwarka kontrolowana przez Pentagon, jest to zatem system wroga. Najlepszą opcją byłoby zablokowanie jej i otwarcie wyłącznie naszych, podobnych wyszukiwarek, kontrolowanych przez nasze struktury – twierdzi rosyjski politolog.