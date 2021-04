Google ich nie widzi. Niemcy i Austria to dziura na mapie Europy

Google Street View to jedna z bardziej ciekawostkowych, a wręcz "gadżeciarskich" funkcji Google Maps. I chociaż momentami faktycznie może mieć praktyczne zastosowanie, to w większości przypadków jej dane są przestarzałe. Szczególnie w kraju takim jak Polska, który ciągle się rozwija i zmienia.

Czemu więc nie ma go w Niemczech czy Austrii? To znaczy jest, ale nie we wszystkich miastach. Jednak w porównaniu do praktycznie całej Europy wygląda jakby go nie było. W przypadku Niemczech, zaledwie 20 największych miast zgodziło się wpuścić samochód Google'a, ale i tak ze sporymi ograniczeniami. W Austrii ta usługa nie występuje.