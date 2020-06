Globalne ocieplenie wpływa na wzrost liczebności arktycznych pająków. Naukowcy ostrzegają

Globalne ocieplenie oraz wynikający z niego wzrost temperatur panujących w Arktyce, służy niektórym zamieszkującym ją gatunkom zwierząt, przyczyniając się do gwałtownego wzrostu ich populacji. Wśród nich znajdują się m.in. pająki należące do rodziny pogońcowatych.

Badania opublikowane przez naukowców z uniwersytetu w Aarhus są pierwszym odnotowanym wpływem globalnego ocieplenia na bezkręgowce . - Posiadamy obecnie największą grupę pająków zebranych w Arktyce. To pokazuje, jak małe zwierzęta, które ją zamieszkują, zmieniają swoje przystosowania w związku ze zmianami klimatu - mówi naukowiec Toke T. Høye.

- Takie zmiany nie były wcześniej obserwowane, a dowody wskazują, że zjawisko to odgrywa istotną rolę dla arktycznych owadów i pająków - mówi Toke T. Høye z Uniwersytetu Aarhus. Eksperci ostrzegają, że wzrost populacji pająków zamieszkujących tundrę arktyczną może przyczynić się do prawdziwej katastrofy dla ich ofiar, co w konsekwencji zaburzy równowagą ekologiczną.