Gibbon czapnik przyszedł na świat w płockim zoo. To gatunek poważnie zagrożony wyginięciem

Wymyśl imię gibbonkowi

W związku z urodzinami zwierzęcia ogłoszono konkurs na wymyślenie jego imienia. Trudnością tego zadania jest to, że musi ono pasować zarówno do samca, jak i samicy, ponieważ płeć małego gibbona będzie możliwa do określenia dopiero po ok. roku. Pomysły należy pisać pod postem o narodzinach zwierzęcia na facebooku ZOO Płock.