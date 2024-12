Geminidy nad Polską. Jedna z ostatnich takich okazji w tym roku

Geminidy różnią się od wielu innych rojów meteorów swoim źródłem. Zamiast pochodzić z komety, jak większość rojów meteorów, są związane z nietypowym obiektem kosmicznym o nazwie 3200 Phaethon. Phaethon jest klasyfikowany jako planetoida lub kometa skalista i pozostawia po sobie drobne fragmenty materii, które wpadają w atmosferę Ziemi z dużą prędkością, spalając się i tworząc charakterystyczne smugi światła. Prędkość tych meteorów wynosi ok. 35 kilometrów na sekundę, co czyni je stosunkowo wolnymi w porównaniu do innych rojów, dzięki czemu łatwiej je obserwować.

Rój ten jest aktywny każdego roku, zazwyczaj między 4 a 17 grudnia, osiągając swoje maksimum ok. 13–14 grudnia. W czasie szczytu, w idealny do oglądania nocnego nieba warunkach, można zaobserwować nawet do 120 meteorów na godzinę. To sprawia, że Geminidy są jednym z najbardziej obfitych rojów meteorów widocznych z Ziemi. Co więcej, są one jasne, a ich ślady potrafią być kolorowe – od żółtych i zielonych po niebieskie.