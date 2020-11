GeForce RTX 3060 Ti będzie dość tania. Są pierwsze ceny kilku modeli

Spekulacje dotyczące ceny kolejnej karty graficznej Nvidii z serii RTX3000 nie mają końca. Według pierwszych informacji, wersja Founders Edition RTX 3060 Ti ma kosztować zaledwie 399 dolarów, czyli około 1500 zł. Wersje partnerów mogą okazać się znacznie droższe.

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3060 Ti ma szansę zostać najbardziej opłacalnym modelem na rynku. Jeśli spekulacje dotyczące ceny okażą się słuszne, to będziemy mogli mówić o hicie. Z kolei jeżeli zbliży się cenowo do modelu RTX 3070, to raczej nie będzie takim fenomenem. Co jak na razie wiadomo o RTX 3060 Ti?

Niedawno karta pojawiła się w chińskim sklepie internetowym Taobao. Najtańszy model wyceniono na 1200 zł, a najdroższy na 1750 zł. To mniej więcej wpasowało się w szacunki ekspertów, którzy sądzą, że będzie ona kosztować 399 dolarów. Niestety, według ostatnich informacji, może nie być tak kolorowo.

W ofertach niektórych sklepów internetowych zauważono już modele RTX 3060 Ti w wersjach partnerów. Są to modele firm Gigabyte, Inno3D i Zotac. W tym przypadku ceny są już znacznie wyższe, bo wynoszą od 484 do 592 Euro. To mniej więcej od 2170 do 2654 zł. To niewiele mniej niż przykładowo RTX 3070 Super w wersji Gigabyte Eagle.

WCCFTECH (WCCFTECH)

Jak wygląda różnica pomiędzy RTX 3060 Ti a RTX 3070?

Nvidia nie udostępniła jeszcze oficjalnej specyfikacji technicznej, modelu RTX 3060 Ti, ale ta wyciekła już dos sieci. Tak jak RTX 3070, ten model jest oparty na chipie GA104. Posiada więcej rdzeni CUDA od RTX 2080 Ti, ale tak jak 3070, tylko 8GB VRAM GDDR6 i przepustowość 448 GB/s.

To więc delikatnie za mało, żeby komfortowo grać w 4K. Karta osiąga również bardzo podobne prędkości co RTX 3070 – 1750 MHz. Największą różnicę widzimy w TFLOpach – 20,3 w RTX 3070 do 16,2 w RTX 3060 Ti. Szacunkowo, wydajność ma być o 13 proc. słabsza od RTX 3070.