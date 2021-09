Gdzie w Polsce będą stacjonować F-35? Pojawiła się sugestia

Pierwsze 6 samolotów trafi do amerykańskiej bazy; polscy piloci będą się na nich szkolić w latach 2024-2025. Kolejne maszyny będą dostarczane do naszego kraju od 2026 do 2030 roku. Na zakup myśliwców, zapasowych silników, symulatorów i pakietu szkoleń wydano 4,6 miliarda dolarów (tanowi to obecnie równowartość ok. 17,6 mld zł).